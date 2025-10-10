"Самая обаятельная и привлекательная": 51-летняя Баян Алагузова покрасовалась в мини
Опубликовано:
Продюсер и актриса Баян Алагузова разместила в Instagram-аккаунте новые фотографии, на которых запечатлелась в мини и собрала массу комплиментов, передает NUR.KZ.
Модный аутфит подчеркнул стройную фигуру и ноги Баян Алагузовой. Из аксессуаров она выбрала украшение на шею и кольца, а также черную сумочку. Волосы продюсера были собраны в высокий пучок, а открытая улыбка украсила образ.
Баян Максаткызы запечатлелась на балконе и насладилась солнечными лучами.
"Шикарная", "Роскошная королева красоты", "Сильная", "Поговорить с вами - моя мечта", "Великая женщина", "Шик и класс", "Самая обаятельная и привлекательная", "Вы очень красивая, браво!", "Хочу стать вашей подругой", - написали ей в соцсети представители отечественного шоу-бизнеса и поклонники ее творчества.
Недавно дочь Алагузовой, бизнесвумен и блогер Айсауле Бакытбек, назвала свои параметры и рассказала, в каком возрасте вышла замуж.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2295684-samaya-obayatelnaya-i-privlekatelnaya-51-letnyaya-bayan-alaguzova-pokrasovalas-v-mini/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах