"Самая обаятельная и привлекательная": 51-летняя Баян Алагузова покрасовалась в мини

Продюсер и актриса Баян Алагузова разместила в Instagram-аккаунте новые фотографии, на которых запечатлелась в мини и собрала массу комплиментов, передает NUR.KZ.

Модный аутфит подчеркнул стройную фигуру и ноги Баян Алагузовой. Из аксессуаров она выбрала украшение на шею и кольца, а также черную сумочку. Волосы продюсера были собраны в высокий пучок, а открытая улыбка украсила образ.

Баян Максаткызы запечатлелась на балконе и насладилась солнечными лучами.

"Шикарная", "Роскошная королева красоты", "Сильная", "Поговорить с вами - моя мечта", "Великая женщина", "Шик и класс", "Самая обаятельная и привлекательная", "Вы очень красивая, браво!", "Хочу стать вашей подругой", - написали ей в соцсети представители отечественного шоу-бизнеса и поклонники ее творчества.

Недавно дочь Алагузовой, бизнесвумен и блогер Айсауле Бакытбек, назвала свои параметры и рассказала, в каком возрасте вышла замуж.

