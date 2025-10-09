"Уязвимость - это суперсила": Шакира попозировала в комбинации для обложки глянца
48-летняя колумбийская певица Шакира появилась на обложке журнала Cosmopolitan Germany в нежном и чувственном образе - на певице была лишь комбинация, передает NUR.KZ.
Для съемок Шакира надела комбинацию цвета лаймового крема и запечатлелась на белоснежных простынях с распущенными волосами. Певица продемонстрировала стройные ноги и подтянутую фигуру.
"Постель, милая постель", - отметила Шакира.
Ее нежный образ пришелся по душе подписчикам. Фото, на котором Шакира снялась в комбинации, украсило обложку ноябрьского выпуска Cosmopolitan на немецком языке.
"Уязвимость - это суперсила", - сказала певица в интервью изданию.
"Вечная королева, ты сопровождаешь мою душу музыкой", "Шикарная", "Я люблю тебя Шакира, мне нравятся твои песни, спасибо за счастье, которое ты нам даришь", "Так хороша", "Как я люблю твои волосы", - рассыпались в комплиментах фанаты.
