Супермодель и телеведущая Хайди Клум вышла в свет в оголяющем грудь платье - 52-летняя знаменитость выбрала наряд с глубоким декольте для премьеры шоу Blinded By Delight, передает NUR.KZ.

Некоторыми кадрами Хайди поделилась в своем профиле в Instagram.

Супермодель предстала перед фотографами в черное мини-платье с объемными рукавами и глубоким декольте. Клум также надела колготки, кольцо с бриллиантом и туфли на каблуках. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с темными тенями.

Как пишет Daily Mail, звезда появилась на премьере грандиозного шоу Blinded By Delight в Берлине и сразу привлекла всеобщее внимание, появившись в черном мини-платье, которое облегало ее подтянутую фигуру и имело большой вырез в области груди.

По информации сайта IMDb, Хайди Клум родилась 1 июня 1973 года в Бергиш-Гладбахе, небольшом городе недалеко от Кельна, Германия.

Ее карьера топ-модели и звезды купальников началась почти случайно: она отправила свои фотографии на конкурс моделей, организованный одним молодежным журналом, а затем выиграла его.

Вскоре после этого она подписала контракт с немецким модельным агентством. После нескольких лет успешной работы в Европе она отправилась в США.

Там она продолжила карьеру модели, и добилась еще большего успеха, завершившегося сотрудничеством с Victoria's Secret.

