Экс-ангел Victoria's Secret пришла на вечеринку в "голом" платье

Экс-ангел Victoria's Secret, топ-модель ирландского происхождения Стелла Максвелл появилась на публичном мероприятии в "голом" платье, передает NUR.KZ.

Максвелл стала гостьей вечеринки журнала Business of Fashion. Снимками модель поделилась на своей странице в Instagram.

Для выхода на ковровую дорожку манекенщица выбрала кружевное платье черного цвета, прозрачная ткань которого обнажала ее тело. Наряд также украшал крупный камень в зоне декольте.

В комментариях девушку засыпали комплиментами.

"Мой прекрасный ангел", "Совершенно прекрасна", "Произведение искусства", "Идеальна", - написали подписчики модели.

Отметим, по данным IMDb, Стелла Максвелл родилась 15 мая 1990 года в Бельгии. Ее отец был дипломатом, поэтому в детстве она часто путешествовала. После окончания школы она отправилась в Новую Зеландию для получения высшего образования.

С 2015 года работала в Victoria's Secret, до этого лишь сотрудничала с брендом. Является открытой лесбиянкой и активисткой ЛГБТ.

Кроме того, Стелла известна своей дружбой с другой популярной моделью Ириной Шейк.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.