"Главное - чувствовать себя в своем теле счастливой": Динара Кырыкбаева назвала свои параметры

Казахстанская актриса Динара Кырыкбаева, мать троих детей, рассказала, как стала стройнее. Она отметила, что ей помогла не только операция, но и дисциплина, передает NUR.KZ.

Динара сделала признание в своем блоге.

"Я мама троих детей. Троих деток я родила через кесарево сечение. Каждый раз встречала их почти со 100 кг на весах. Для меня, привыкшей быть в теле 65 кг, это было непросто принять.

Но знаете что? Эти килограммы были самыми счастливыми, потому что вместе с ними я получила самое ценное — своих детей", - рассказала она.

После третьих родов актриса решилась на операцию, которая помогла ей убрать живот после кесарева сечения.

"Но все остальное — это дисциплина, движение, питание и вера в себя. Сегодня я слышу комплименты и ловлю взгляды — но я знаю: за этим стоит работа. Большая работа.

И знаете, самое главное — это даже не килограммы. Главное — чувствовать себя в своем теле счастливой. Каждая женщина может. Пусть это будет не быстро, но это возможно. Главное — не опускать руки", - заявила Динара.

Она также назвала свой рост и вес - 168 см и 73 кг.

"Классно выглядите сейчас и всегда были красивы! Ваши глаза и улыбка всегда излучают любовь к жизни", "Динарочка, какая же ты молодец", "Какой костюм и какая фигура!" - отметили комментаторы в соцсети.

Напомним, Динара Кырыкбаева показала результат пластической операции.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.