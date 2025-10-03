"Потрясающая женщина": Приянка Чопра вышла в свет в роскошном платье с высоким разрезом
Опубликовано:
43-летняя индийская актриса, фотомодель и "Мисс мира-2000" Приянка Чопра вышла в свет в великолепном белоснежном платье с высоким разрезом, продемонстрировав стройную фигуру, передает NUR.KZ.
Новые фото появились в Instagram Приянки Чопры. Супруга американского певца и актера Ника Джонаса выбрала для светского мероприятия в Мумбаи белоснежное платье с высоким разрезом и сверкающие босоножки на шпильке.
Шею актрисы украшало ожерелье с крупным драгоценным камнем, а ее волосы были аккуратно уложены в пучок. Ее элегантный и изящный образ по достоинству оценили в соцсети.
"Всегда красавица", "Потрясающе", "Самая шикарная девушка", "Ты звезда. Настоящая победительница. Та, кто ходит с грацией, осанкой и уверенностью", "Самая потрясающая женщина, которая своим успехом всегда ставит Индию на карту мира", - пишут в Сети.
