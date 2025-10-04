Куртка на голое тело: Шарлиз Терон с обнаженной грудью пришла на модный показ
50-летняя актриса Шарлиз Терон пришла в откровенном образе на модный показ Dior - знаменитость накинула куртку на голое тело, передает NUR.KZ.
Кадрами актриса поделилась в своем профиле в Instagram.
"Поздравляю Джонатана Андерсона с дебютной коллекцией для Dior", - написала Шарлиз.
Актриса выбрала для выхода в свет серые шорты-бермуды, из-под которых виднелась резинка от черных колготок. Кроме того, она надела на голое тело черную куртку-косуху.
"Самая красивая женщина на планете", "Удивительная", "Изыскано и мило", "Шарлиз великолепна", "Словно подросток", - писали фанаты.
Как пишет 24SMI, Шарлиз Терон родилась 7 августа 1975 года в городе Бенони в Южной Африке. По линии матери артистка имеет немецкие корни, а по отцу - голландские и французские. Родители были фермерами и владели фирмой по строительству дорог.
В 16 лет Шарлиз по настоянию матери участвовала в конкурсе моделей. Позже девушка отправилась на международный итальянский конкурс моделей в Позитано и после победы заключила выгодный годовой контракт с миланским модельным агентством. Высокий рост Терон (177 см) стал залогом блестящей подиумной карьеры.
