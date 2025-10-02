jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Салтанат Шорай
      Салтанат Шорай
      Редактор рубрики Шоубиз

      "Ай, какая!": Мадлен похвасталась стройной фигурой и бронзовым загаром в мини-платье

      Опубликовано:

      Мадлен
      Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

      Казахстанский блогер-миллионник Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, покрасовалась в сияющем мини-платье и показала стройную фигуру, передает NUR.KZ.

      Мадлен произвела впечатление на пользователей соцсети новыми фото из Дубая, на них она в белом мини-платье на тонких бретелях.

      Наряд подчеркнул не только ее стройную фигуру, но и бронзовый загар. Длинные темные, густые и волнистые волосы инстадива распустила и дополнила вечерний образ черной сумочкой.

      Она подчеркнула глаза тенями, придав им еще больше выразительности.

      "Моя красотка", "Ну, мать, ты всегда прекрасна", "Просто нереальная", "Шикарная", "Обожаю тебя", "О, Боги!", "Красотка", "Нежнятина", "Ай, какая!", "Божественна", "Где вы купили платье?", "Шикарное платье", - восхитились ею пользователи соцсети.

