"Обязательно голой фотографироваться?": Волочкову пристыдили за снимок в стиле "ню"
49-летняя российская балерина Анастасия Волочкова обнажилась для новой фотосессии и вызвала бурю обсуждений в соцсети. Кто-то восхитился фото, а кто-то пристыдил ее, передает NUR.KZ.
Волочкова запечатлелась обнаженной, прикрыв тело руками. На руки она надела боксерские перчатки и улыбнулась на камеру. Из украшений на ней было лишь цепочка с кулоном на шее.
Волосы балерины были собраны в пучок, а волнистые пряди придали мягкости ее образу. Артистка не стала скрывать, что осталась довольна результатом фотосессии.
"Каждая фотосессия с Леночкой Галицыной, которая зачастую происходит экспромтом, превращается в ART.
А креативные идеи Елены не перестают восхищать и радовать глаз. Вам нравится? Леночка, дорожу дружбой и благодарю Бога за встречу с тобой", - написала балерина.
"Фигура, внешность, харизма!", "Анастасия самая красивая и внешностью и сердцем и душой обожаю ее", "Как красиво. Вы прекрасны", "Не просто балерина, настоящая богиня", - выразили свое восхищение преданные фанаты.
Однако нашлись и критики, которые пристыдили Анастасию.
"Вам уже 50 лет… кому надо это все показывать? Уважали бы себя и свой возраст", "Начала раздеваться, к чему бы это?", "Фото это не должно было быть выложено на всеобщее обозрение", "Вы когда-нибудь одеты бываете?", "Немножко с фотошопом можно притормозить", "А обязательно голой фотографироваться? Ну возраст уже не тот как минимум", - отреагировали комментаторы.
