"Настоящая казахская красавица": мама Димаша Кудайбергена поделилась фото из Парижа

Мама Димаша Кудайбергена, казахстанская певица Светлана Айтбаева разместила в соцсети фото, снятые в Париже у Эйфелевой башни. Подписчики осыпали ее комплиментами, передает NUR.KZ.

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялся праздничный концерт, посвященный столетию выдающегося казахского композитора и дирижера Нургисы Тлендиева.

Певица Светлана Айтпаева прилетела во Францию вместе с участниками оркестра "Отырар сазы" и другими казахстанскими артистами.

Она также показала фото, снятые во время прогулки по ночному Парижу, на которых она попозировала на фоне светящейся Эйфелевой башни.

"Светитесь так же ярко, как Эйфелева башня за спиной", "Мама Димаша такая красивая", "Красавица наша Светлана ханым", "Настоящая казахская красавица", "Вы очаровательны", - гласят комментарии восхищенных подписчиков под опубликованными фото.

