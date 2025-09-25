"Круто изменилась": Маржан Арапбаева в воздушном платье впечатлила фанатов
Опубликовано:
Казахстанская исполнительница Маржан Арапбаева разместила новое фото в своем Instagram-аккаунте. Фанаты ее творчества отметили, что она изменилась, передает NUR.KZ.
На фото Маржан в нежном и воздушном оранжевом платье на тонких бретелях, акцентом ее наряда стал черный кожаный пояс. Черные длинные волосы певицы распущены и слегка завиваются, а из украшений Маржан предпочла жемчужные серьги в тон к платью. Неброский макияж сделал ее глаза и губы более выразительными.
Фоном звучит песня в исполнении самой Маржан "Мама, айтшы". Поклонники артистки оставили свои отзывы на фото и трек.
"Люблю Маржан", "Прелесть", "Какая песня красивая", "Красавица", "На Ерке Есмахан похожа", "Маржан, ты круто изменилась", "Куколка", - написали в Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2290368-kruto-izmenilas-marzhan-arapbaeva-v-vozdushnom-plate-vpechatlila-fanatov/
