"Круто изменилась": Маржан Арапбаева в воздушном платье впечатлила фанатов

Казахстанская исполнительница Маржан Арапбаева разместила новое фото в своем Instagram-аккаунте. Фанаты ее творчества отметили, что она изменилась, передает NUR.KZ.

На фото Маржан в нежном и воздушном оранжевом платье на тонких бретелях, акцентом ее наряда стал черный кожаный пояс. Черные длинные волосы певицы распущены и слегка завиваются, а из украшений Маржан предпочла жемчужные серьги в тон к платью. Неброский макияж сделал ее глаза и губы более выразительными.

Фоном звучит песня в исполнении самой Маржан "Мама, айтшы". Поклонники артистки оставили свои отзывы на фото и трек.

"Люблю Маржан", "Прелесть", "Какая песня красивая", "Красавица", "На Ерке Есмахан похожа", "Маржан, ты круто изменилась", "Куколка", - написали в Сети.

