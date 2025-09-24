"Голливуд отдыхает": 51-летняя Олеся Судзиловская пощеголяла в купальниках
Опубликовано:
Российская актриса Олеся Судзиловская похвасталась стройной и подтянутой фигурой в купальниках. Новые пляжные фото она разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
Олеся впечатлила фанатов фотографиями из серии "Неизданное". Она порадовалась теплым денькам в Москве и вспомнила пляж и море.
"Лето решило напоследок подмигнуть и подарить нам еще один теплый день! Мы с ним попрощались красиво — под солнцем, на волнах и с улыбкой. Спасибо, лето, ты было щедрым и ярким! Теперь вперед, к новым сезонам и новым приключениям", - написала она.
51-летняя актриса может дать фору любой юной красавице, в этом уверены ее поклонники.
"Ну звезда", "Олеся, вы, как всегда, великолепны", "Детка, ты просто космос", "Ну красоточка! Олеся, вы шикарны, всегда аккуратная, утонченная, посмотреть любо-дорого", "Леди Совершенство", "Голливуд отдыхает", - отреагировали в Сети.
