"Женщина-кошка": Фахрие Эвджен похвасталась точеной фигурой в кожаном пиджаке и узких штанах
Опубликовано:
Турецкая актриса Фахрие Эвджен, супруга актера Бурака Озчивита, сыгравшая в сериале "Королек - птичка певчая", запечатлелась в кожаном пиджаке и узких штанах, передает NUR.KZ.
Новые фотографии появились в ее Instagram-аккаунте. На них актриса появилась в кожаном пиджаке с глубоким декольте и поясом, а также узких штанах.
Образ она дополнила черными босоножками на тонкой шпильке. Волосы она собрала в тугой низкий хвост, а из украшений выбрала серьги-гвоздики.
"Девушка, которая зажигает в черном... Мне очень нравится", "Чудесные фотографии", "Ты шикарная", "С каждым разом ты становишься все красивее", "Самая красивая женщина-кошка в мире", "Она всегда была и будет самой красивой женщиной Турции", - отреагировали восхищенные фолловеры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2289030-zhenshchina-koshka-fahrie-evdzhen-pohvastalas-tochenoy-figuroy-v-kozhanom-pidzhake-i-uzkih-shtanah/
