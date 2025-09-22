"Женщина-кошка": Фахрие Эвджен похвасталась точеной фигурой в кожаном пиджаке и узких штанах

Турецкая актриса Фахрие Эвджен, супруга актера Бурака Озчивита, сыгравшая в сериале "Королек - птичка певчая", запечатлелась в кожаном пиджаке и узких штанах, передает NUR.KZ.

Новые фотографии появились в ее Instagram-аккаунте. На них актриса появилась в кожаном пиджаке с глубоким декольте и поясом, а также узких штанах.

Образ она дополнила черными босоножками на тонкой шпильке. Волосы она собрала в тугой низкий хвост, а из украшений выбрала серьги-гвоздики.

"Девушка, которая зажигает в черном... Мне очень нравится", "Чудесные фотографии", "Ты шикарная", "С каждым разом ты становишься все красивее", "Самая красивая женщина-кошка в мире", "Она всегда была и будет самой красивой женщиной Турции", - отреагировали восхищенные фолловеры.

