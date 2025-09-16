"Нет слов, одни эмоции!": постройневшая звезда Comedy Woman восхитила преображением

49-летняя российская актриса Екатерина Скулкина, участница шоу Comedy Woman, показала новые фотографии и впечатлила фанатов своим преображением, передает NUR.KZ.

Екатерина запечатлелась в красочном платье с длинными светлыми волосами. Легкие локоны украсили ее яркий образ. Актриса и сама осталась довольна своим преображением после посещения салона красоты.

"Каждый раз я не успеваю углядеть, когда произошло это волшебство", - написала она.

"Красиво, все очень красиво", " Ну слов нет, одни эмоции!", "Прекрасно выглядите, Екатерина!", "Божественно красиво", "Катюша, вы такая красивая девочка", "Шик - слово, которое произошло от тебя", "Зашла в инсту кое-что посмотреть и теперь не помню, что хотела. От красоты все забыла", - пишут в Сети.

