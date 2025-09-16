Бейонсе в платье с экстремально глубоким декольте похвасталась пышными формами

44-летняя американская певица Бейонсе, исполнительница хита "Crazy in Love", появилась в платье с глубоким декольте и похвасталась пышными формами. Фанаты выразили свой восторг, передает NUR.KZ.

На фото, которые появились в блоге Instagram певицы, она пощеголяла фигурой в роскошном платье цвета капучино с экстремально глубоким декольте, поверх которого накинула пальто в тон.

Укладка с крупными локонами, макияж и крупное колье на шее дополнили ее вечерний образ. 44-летняя исполнительница искупалась в комплиментах фанатов.

"Самый большой подарок, который я получил, это родиться в то время, когда ты блистаешь", "Богиня", "Абсолютно великолепно", "Ты выглядишь так роскошно", "Элегантная", "Мы уже соскучились по тебе", "Красотка", - пишут ей в Сети восхищенные фолловеры.

