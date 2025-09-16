Бейонсе в платье с экстремально глубоким декольте похвасталась пышными формами
44-летняя американская певица Бейонсе, исполнительница хита "Crazy in Love", появилась в платье с глубоким декольте и похвасталась пышными формами. Фанаты выразили свой восторг, передает NUR.KZ.
На фото, которые появились в блоге Instagram певицы, она пощеголяла фигурой в роскошном платье цвета капучино с экстремально глубоким декольте, поверх которого накинула пальто в тон.
Укладка с крупными локонами, макияж и крупное колье на шее дополнили ее вечерний образ. 44-летняя исполнительница искупалась в комплиментах фанатов.
"Самый большой подарок, который я получил, это родиться в то время, когда ты блистаешь", "Богиня", "Абсолютно великолепно", "Ты выглядишь так роскошно", "Элегантная", "Мы уже соскучились по тебе", "Красотка", - пишут ей в Сети восхищенные фолловеры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2286738-beyonse-v-plate-s-ekstremalno-glubokim-dekolte-pohvastalas-pyshnymi-formami/
