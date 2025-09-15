"Божественно красива": Водонаева покрасовалась у бассейна в оригинальном купальнике

Российская телеведущая, экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева похвасталась фигурой в купальнике. Новые фотографии она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Водонаева позагорала под ласковым солнцем Лос-Анджелеса у бассейна в оригинальном купальнике с цветочным принтом и глубоким декольте. На фото можно увидеть, какая стройная фигура у экс-участница "Дома-2" и какой ровный загар.

"В Калифорнии всегда солнечно", - отметила она.

Чувственные фото пришлись по душе ее подписчикам.

"Боже, какая шикарная, стильная, красивая, ухоженная Алена, обожаю вас. Фигура просто бомба", "Какая красота", "Ну до чего идеальна", "Божественно красива", "Барби", "Роскошная", "Мой личный мотиватор. Фигура, стать, подача!", "Стройняшка", - восхитились ею комментаторы в соцсети.

