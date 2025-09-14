"Милашка": Селена Гомес выложила селфи в трусах

Певица и актриса Селена Гомес выложила на своей странице в Instagram кадры из поездки в Нью-Йорк - среди них было селфи в нижнем белье, передает NUR.KZ.

"Привет и прощай, Нью-Йорк. Благодарна за отличную поездку с моими ребятами!" - написала она.

Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez

33-летняя Селена Гомес стояла перед зеркалом в полосатой футболке и белых трусах. Певица также надела очки для зрения в красной оправе, длинные серьги и множество колец.

Также она собрала волосы в гладкий пучок и сделала макияж с черными стрелками и блеском для губ.

"Милашка", "Ты такая красивая на этом снимке", "Потрясающая", "Шикарная, как всегда", - писали фанаты.

Как оказалось, Селена посетила Нью-Йорк со своими коллегами по сериалу "Убийства в одном здании", пятый сезон которого стартовал на днях по ТВ.

На других фото Селену можно заметить с актерами Мартином Шортом и Стивом Мартином.

На сайте IMDb говорится, что Селена Мари Гомес родилась 22 июля 1992 года в Техасе, США, в семье Мэнди Тифи и Рикардо Гомеса. У матери певицы – итальянские корни.

Актерством девушка занимается с юных лет. Прославилась благодаря роли Алекс Руссо в подростковом сериале "Волшебники из Вейверли Плэйс" (2007 год).

В 2009 году Гомес выпустила свой первый альбом со своей группой под названием Selena Gomez & the Scene.

