"Попрошу у Деда Мороза такие же колени": Газманов с женой зажгли Сеть танцем у моря
Опубликовано:
74-летний советский и российский певец, композитор, поэт Олег Газманов разместил в соцсети короткий ролик, который зарядил позитивом его подписчиков, передает NUR.KZ.
Героями ролика стал он сам вместе с супругой - пара зажигательно станцевала у моря. Певец запустил флешмоб и попросил фанатов присоединиться к его идее.
"Танцуй, как Газманов! Друзья, танцуйте во всех уголках нашей огромной страны - в горах, степях, у моря, где угодно. Присоединяйтесь к флешмобу!" - отметил он.
Артист добавил, что счастливчики со своим танцем попадут в его ленту.
"И не забывайте писать, откуда вы, - устроим перекличку городов!" - заявил он.
"Марина - молодец, ни в чем не уступает мужу!", "Стильно очень", "Ваш танец у моря вызывает восхищение и радость", "Как будто молодой артист с бутафорной бородой", "Кажется, эта песня снова попадет в популярные чарты", "Пальто Олега Газманова: "Дорогой дневник, мне не передать словами ту боль и унижение", "Хочу, как Газманов, но могу, как Буланова", "Попрошу у Деда Мороза такие же колени", - написали фанаты.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2284641-poproshu-u-deda-moroza-takzhe-zhe-koleni-gazmanov-s-zhenoy-zazhgli-set-tancem-u-morya/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах