"Попрошу у Деда Мороза такие же колени": Газманов с женой зажгли Сеть танцем у моря

74-летний советский и российский певец, композитор, поэт Олег Газманов разместил в соцсети короткий ролик, который зарядил позитивом его подписчиков, передает NUR.KZ.

Героями ролика стал он сам вместе с супругой - пара зажигательно станцевала у моря. Певец запустил флешмоб и попросил фанатов присоединиться к его идее.

"Танцуй, как Газманов! Друзья, танцуйте во всех уголках нашей огромной страны - в горах, степях, у моря, где угодно. Присоединяйтесь к флешмобу!" - отметил он.

Артист добавил, что счастливчики со своим танцем попадут в его ленту.

"И не забывайте писать, откуда вы, - устроим перекличку городов!" - заявил он.

"Марина - молодец, ни в чем не уступает мужу!", "Стильно очень", "Ваш танец у моря вызывает восхищение и радость", "Как будто молодой артист с бутафорной бородой", "Кажется, эта песня снова попадет в популярные чарты", "Пальто Олега Газманова: "Дорогой дневник, мне не передать словами ту боль и унижение", "Хочу, как Газманов, но могу, как Буланова", "Попрошу у Деда Мороза такие же колени", - написали фанаты.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.