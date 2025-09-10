"Наша Джей Ло": Камшат Жолдыбаева появилась в оригинальном черно-белом наряде
Опубликовано:
Экс-солистка "КешYOU", певица и актриса Камшат Жолдыбаева выложила фото в черно-белом наряде. Исполнительница надела платок и собрала комплименты своих фанатов, передает NUR.KZ.
Оригинальный черно-белый аутфит со шлейфом и объемными рукавами выбрала Камшат для новой фотосессии. Образ исполнительница дополнила черным платком и массивными золотистыми клипсами.
Макияж у Камшат неброский, лишь подчеркивающий ее естественную красоту, что не могли не заметить ее поклонники. Они высоко оценили новый образ экс-солистки "КешYOU".
"Ты источник вдохновения и добра", "Красотка", "Супер", "Какая эстетичная", "Что за красота. Люблю вас, Камшат", "Наша Джей Ло", "В платке вы шикарны", "У Камшат природная красота", "Похожа на героиню фильма "Жажда мести", "Красивая фигура", - написали ей в соцсети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2284500-nasha-dzhey-lo-kamshat-zholdybaeva-poyavilas-v-originalnom-cherno-belom-naryade/
