      Провели подряд дней с нами

      Бэк-вокалистка Джей Ло показала реакцию друзей и родных на казахстанский шоколад (видео)

      Опубликовано:

      Шэрон Янгблад, вэк-вокалистка Джей Ло
      Шэрон Янгблад. Фото: instagram.com/sharonyoungblood

      Бэк-вокалистка Дженнифер Лопес Шэрон Янгблад, которая вместе с певицей в августе прилетала в Казахстан, показала, как ее друзья и родные оценили казахстанский шоколад, передает NUR.KZ.

      Соответствующим роликом Шэрон поделилась на своей странице в Instagram.

      "Если вы были подписаны на меня, то вы знаете, что между мной и народом Казахстана случилась такая любовь!!! Я влюбилась в страну и народ.. И они показали ОЧЕНЬ МНОГО любви в ответ...

      Я подумала, что было бы супер весело поделиться некоторыми прекрасными подарками, которые я получил от них.. Темный шоколад буквально лучший из всех, что я пробовала!" - подписала ролик американка.

      Она рассказала, что во время концерта в Алматы она попробовала казахстанский шоколад и буквально влюбилась в него. Тогда певица опубликовала сторис, что ей нужно найти побольше такого шоколада, и сотрудники отеля принесли ей в подарок "буквально гору шоколадок".

      "Я решила, что будет интересно показать вам, как мои друзья и родные оценят шоколад", - отметила Шэрон.

      На ролике видно, что близкие девушки тоже остались довольны казахстанским шоколадом.

      "Он реально хорош", "О мой Бог, это прекрасно, мне нужно еще", "Никогда не пробовал такого шоколада, у него очень богатый вкус. Это лучший темный шоколад, который я когда-либо пробовал", - поделились своим мнением близкие Шэрон.

      В конце ролика девушка добавила, что всем очень понравилось угощение.

      Отметим, что Шэрон еще в августе признавалась, что осталась в восторге от Казахстана - девушка делилась серией видео из отеля и Алматы.

      "Кто мог знать, что Казахстан такой? Я не знала! Погода очень хорошая, не просто хорошая, а прекрасная! Может быть, 72 градуса (по Фаренгейту - прим. ред.) на улице. Кто знал? Красота! Вперед, Казахстан, нам это нравится!" - отмечала артистка.

