Невеста Леонардо Ди Каприо появилась на обложке глянца в прозрачном платье
Опубликовано:
Невеста звезды Голливуда Леонардо Ди Каприо, 27-летняя итальянская модель Виттория Черетти снялась для глянцевого журнала в прозрачном кружевном платье, передает NUR.KZ.
На фото в карусели можно увидеть Витторию в белом кружевном платье, в атласном белье, а также в черном гипюровом платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. На одном из фото модель лежит в темных ботфортах в ванне, наполненной пеной, и пристально смотрит в камеру.
Серия чувственных фото пришлась по душе ее подписчикам, их, к слову, у нее около 2 миллионов в Instagram.
"Ух ты, Виттория! Несравненно превосходнее, мощнее и красивее, чем когда-либо", "Так потрясающе", "Горячо", "Красавица", "Виттория, покинь мои мысли, я всегда думаю о тебе", - гласят комментарии.
