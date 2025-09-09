"С каждым годом все лучше": Вера Брежнева покрасовалась в роскошном платье без бретелей

43-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра", украинская певица Вера Брежнева показала новую фотосессию - на снимках артистка запечатлелась в роскошном платье, передает NUR.KZ.

В своем блоге в Instagram Вера разместила новые фотографии. На кадрах певица лежит на софе в шикарном вечернем платье изумрудного цвета без бретелей со шлейфом. Ее волосы распущены, а легкий макияж подчеркивает естественную красоту.

В карусели можно также увидеть другие кадры - Брежнева показала свой завтрак, а также устроила водную прогулку, для которой выбрала топ на одно плечо лимонного цвета.

"Венецианские остатки", - отметила она.

"Ну какая же красивая Вера. Эта грация, лебединая шея, золотые волосы. Просто вау. С каждым годом все лучше и лучше", "Вы сияете как солнце", "Как можно быть такой шикарной?" - пишут в Сети.

