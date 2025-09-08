Сменившая имидж актриса из Актау появилась в рубашке без белья и сапогах

42-летняя российская актриса, жившая в детстве в Актау, поделилась результатом новой фотосессии - звезда "Универа" появилась без нижнего белья в одной рубашке и сапогах, передает NUR.KZ.

Белая рубашка и черные сапоги - актриса попозировала на фото без бюстгальтера. Кроме зоны декольте внимание фанатов привлекли ее волосы - Рудова всегда была блондинкой с длинными локонами, а теперь стала брюнеткой с короткой стрижкой.

Пользователи соцсети не остались равнодушными и прокомментировали публикацию.

"Очень напомнила Любовь Полищук", "Почему я вижу Татьяну Васильеву", "Надеюсь, это парик, мне блондинка больше нравится", "Какая красивая дева. Наталья, прекрасный образ", "Печально, когда девушки отрезают длинные роскошные волосы! Ведь длинные волосы так сногсшибательно смотрятся", "Она может быть абсолютно разной в кадре", - поделились впечатлениями фанаты.

