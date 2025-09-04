"Идеальная девушка": Аня Покров попозировала в бикини у бассейна

Российский блогер-миллионник Аня Покров покрасовалась на новых фото в купальнике у бассейна и сорвала аплодисменты своих подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.

Аня разместила ряд чувственных фото в карусели - на них она позирует в светлом бикини у бассейна, затем уже - находясь в воде.

Девушка не без гордости демонстрирует стройную фигуру, пристально глядя в камеру. Можно также заметить замысловатую татуировку на ее теле.

Подписчики блогера, а их у нее больше 7 миллионов в Instagram, остались в восторге от фото.

"Настоящая принцесса!", "Русалка", "Ах, какая красотка", "Красота-то какая! А купальник как подошел", "Идеальная девушка", "Шикарная", "Здесь должна быть музыка из H2O", - не поскупились на комплименты пользователи соцсети.

