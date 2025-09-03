"Хотела десять детей": Гузеева показала пикантное архивное фото

66-летняя российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева окунулась в ностальгию - она выложила фото себя 30-летней с обнаженной грудью, передает NUR.KZ со ссылкой на WomanHit.ru.

На пикантном черно-белом фото молодая актриса с короткой стрижкой запечатлена топлес. Обнаженную грудь она прикрывает руками и смотрит в сторону.

"Мне 30 лет. Я очень хотела дом на колесах, десять детей и быть счастливой", - написала Гузеева.

Фанаты творчества звезды фильма "Жестокий романс" забросали ее комплиментами, отметив, что за годы актриса не растеряла былую красоту.

"Была и есть красивая женщина", "Красивая, уникальная, неповторимая и любимая", "Безупречная красотка", "Смелая, дерзкая, красивая", "В любом возрасте шикарная", "Мой идеал красоты!", "Деми Мур вас скопипастила", "На этом фото на Ирину Шейк похожи", "Грация", "Богиня", "Вы и сейчас выглядите на 30", - гласят комментарии.

А на вопрос, хочет ли она сейчас дом на колесах, Гузеева коротко ответила: "Очень".

