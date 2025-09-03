Экс-солистка "ВИА Гры" поделилась жаркими фото топлес в день своего 40-летия

Российская певица и актриса Татьяна Котова, экс-солистка "ВИА Гры", разместила фото топлес в день своего рождения и поблагодарила всех за поздравления, передает NUR.KZ.

Жаркие фото и пост появились в блоге Татьяны в Instagram. Сегодня, 3 сентября, экс-солистка группы "ВИА Гра" отмечает 40-летие.

"Так случилось в моей жизни, что дату моего рождения помнят все, благодаря одноименному хиту. И в жизни не раз было именно так, как в этой песне - все было классно и всерьез 2 сентября, а потом оп! И уже по-другому. Будто мне в новый год надо было вступать как в новую жизнь и переворачивать календарь по-взрослому.

Сейчас в жизни особенный период: меня все больше интересуют не просто отношения, а отношения, основанные на энергии близких людей, с кем мы приходим в этот мир, друзей, которых встречаем, сотрудников, которые становятся близкими, соседей, которые уже как родные, любимых, как близнецов", - отметила она.

Певица поблагодарила всех, кто ее поздравил. Она призналась, что у нее большие творческие планы на этот год, поскольку "хочет сделать этот мир лучше, красивее, вкуснее, эмоциональнее, ярче".

"Попрошу пожелайте мне любви, света и веры в каждом дне, профессионалов в работе и людей с проявленной душой, здоровья моим близким и, чтобы поскорее я могла обрадовать всех нас новой музыкой и новыми творениями" , - добавила она.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.