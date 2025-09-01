Легендарная супермодель Жизель Бюндхен снялась в прозрачном платье без бюстгальтера

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен поделилась новыми фотографиями для одного из известных модных домов на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Жизель на новых фото предстала в откровенном образе. На снимках она позирует в прозрачных нарядах. Также для фотосессии звезда отказалась от бюстгальтера, но показала сумки, сапоги и наряды черного цвета.

Поклонники супермодели пришли в восторг от новых фотографий.

"Единственная и неповторимая", "Блестяще", "Невероятное возвращение", "Чудесная", "Красивый пост от самой красивой женщины в мире", "Королева вернулась", - написали в комментариях подписчики модели.

Отметим, что сейчас на одну из самых известных моделей в истории сейчас подписано почти 30 млн человек.

На официальном сайте модели говорится, что она родилась 20 июля 1980 года в Оризонтине, небольшом городке в сельской местности штата Рио-Гранде-ду-Сул. Она росла в многодетной семье.

В детстве Жизель очень активно занималась различными видами спорта, от балета до гимнастики, легкой атлетики и волейбола. На площадке она выделялась не только своим ростом, но и преданностью спорту.

В 15 лет Жизель пошла на курсы моделей - вместе с другими девушками в конце обучения они поехали в крупные города Бразилии. В одном из торговых центров Сан-Паулу ее заметили представители модельного агентства.

С этого начался ее путь в модельном бизнесе. Уже к 19 годам она стала одной из лучших моделей мира. Сообщается, что термин "супермодель" появился именно благодаря Бюндхен.

Сейчас ее считают одной из самых известных супермоделей в истории, одним из первых "ангелов" Victoria's Secret, а также самой высокооплачиваемой моделью своего поколения.

