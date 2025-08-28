"Глаза как океан": Екатерина Волкова устроила фотосессию в летнем ансамбле в поле

Звезда сериала "Воронины", российская актриса Екатерина Волкова разместила в соцсети новые фотографии, которые были сняты на лоне природы в летнем ансамбле, передает NUR.KZ.

На фото Екатерина в ярком летнем наряде с цветочным принтом - топе со спущенными плечами и длинной юбке. На ее ногах полусапожки в нюдовом цвете. Актриса запечатлелась в поле среди травы.

Волкова поразмышляла о росте популярности соло-путешествий.

"Лично я ни разу не выбирала отдых в одиночестве. Для меня, человека глубоко компанейского, сама идея кажется пустой. Мой идеальный отпуск — это не тишина, а "созвучный шум".

Это когда рядом (помимо привычных семейных поездок) есть человек, с которым можно не только громко смеяться за ужином, но и комфортно молчать, глядя на горизонт", - отметила она.

Однако Екатерина поняла, что и в путешествии в одиночку есть плюсы.

"Но, наблюдая за другими, я начала видеть в этом тренде не бегство от общения, а скорее — путешествие к себе", - сделала она выводы.

Подписчики согласились с ней и выразили восхищение ее фигурой.

"Красивые фото, замечательно выглядите", "Красотка", "Можно смотреть на три вещи - как горит огонь, как течет вода река и на ваш красивый образ. В море вашей любви захотелось утонуть, ваши глаза как океан", - отметили в Сети.

