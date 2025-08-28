"Как сохранить такую фигуру?": 45-летняя Слава покрасовалась в купальнике и впечатлила фанатов

45-летняя российская певица и актриса Слава похвасталась подтянутой фигурой в ярком купальнике. Новое видео она разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

На кадрах Слава не без гордости демонстрирует стройную фигуру и упругий пресс в купальнике цвета морской волны, а также танцует на камеру. Волосы артистки распущены, а очаровательная улыбка делает кадры еще ярче.

"Я красавица", - заявила Слава.

Слава. Скриншот: instagram.com/nastya_slava

"Факт", - согласилась с ней Ольга Бузова.

"Не то слово. Как сохранить такую фигуру?", "Шикарно выглядите. Женщина, которая себя любит и ценит", "27 лет", "Когда просто выспалась и отдохнула", "В шикарной женщине сочетаются грация, уверенность и особое обаяние", "Обожаю! Бешеная энергетика даже через экран чувствуется!", "Красотка", - восхитились поклонники творчества Славы.

