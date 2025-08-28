"Как сохранить такую фигуру?": 45-летняя Слава покрасовалась в купальнике и впечатлила фанатов
Опубликовано:
45-летняя российская певица и актриса Слава похвасталась подтянутой фигурой в ярком купальнике. Новое видео она разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
На кадрах Слава не без гордости демонстрирует стройную фигуру и упругий пресс в купальнике цвета морской волны, а также танцует на камеру. Волосы артистки распущены, а очаровательная улыбка делает кадры еще ярче.
"Я красавица", - заявила Слава.
"Факт", - согласилась с ней Ольга Бузова.
"Не то слово. Как сохранить такую фигуру?", "Шикарно выглядите. Женщина, которая себя любит и ценит", "27 лет", "Когда просто выспалась и отдохнула", "В шикарной женщине сочетаются грация, уверенность и особое обаяние", "Обожаю! Бешеная энергетика даже через экран чувствуется!", "Красотка", - восхитились поклонники творчества Славы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2279883-kak-sohranit-takuyu-figuru-45-letnyaya-slava-pokrasovalas-v-kupalnike-i-vpechatlila-fanatov/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах