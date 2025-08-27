Айгуль Иманбаева в новом образе напомнила фанатам известную индийскую актрису

Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева поделилась в соцсети фото, на котором запечатлелась в новом образе. Фанаты отметили, что она прекрасно выглядит, передает NUR.KZ.

"Сила женщины - в ее нежности. За нею стоит спокойствие, доброта, упорство. Смысл жизни в этом балансе", - написала Айгуль.

На фото актриса появилась в пиджаке цвета пудры с черным низом. У нее высокая прическа и яркий макияж. Поклонники остались в восторге от ее нового образа и забросали певицу комплиментами.

А некоторые даже сравнили с индийской актрисой Рекхой - звездой фильмов "Жажда мести", "Крриш", "Роковая любовь".

"Очень красивая", "Похожа на Рекху из фильма "Жажда мести", "Уау, 77-е!", "Сердце", "Огонь-огонь", "Вау, краш", "Правильно говорите, Айкош", "Прелесть", - гласят комментарии под фото.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.