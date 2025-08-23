"Богиня на венесуэльской земле": бывшая жена Венсана Касселя снялась в бикини на отдыхе

Французская модель и актриса Тина Кунаки опубликовала кадры в открытом купальнике, сделанные во время отдыха в Венесуэле. Фанаты восхитились красотой девушки, передает NUR.KZ.

28-летняя манекенщица поделилась с фанатами фото и видео с отдыха на своей странице в Instagram, которая насчитывает 1,3 млн подписчиков.

На одном из видео девушка позировала, сидя на массивном камне на фоне водопада. Она предстала в коричневом раздельном купальнике. При этом модель продемонстрировала плоский живот и рельефный пресс.

Кроме того, звезда показала снимки с вертолета и в обнимку с маленькой обезьянкой.

Подписчики восхитились красотой Тины и отметили поразительную природу Венесуэлы.

"Тинаааа, твоя красота не от этого мира!", "О боже, богиня на венесуэльской земле!", "Потрясающе", "Ты на самом деле самая потрясающая женщина на планете. Без слов", "Это красиво и ты прекрасна", "Самая красивая в мире", - писали в комментариях.

По информации на сайте IMDb, Тина Кунаки родилась 5 апреля 1997 года в регионе Тулуза во Франции в семье Робина и Нади Кунаки. Ее отец - тоголезского происхождения из Марокко, а мать из Сицилии.

Детство девушка провела в Биаррице, который находится на Баскском побережье. У нее есть сестра и брат.

Карьеру модели Тина начала в раннем возрасте. Агенты заметили ее на пляже и предложили устроить фотосессию с ее участием.

Общественности Тина во многом известна благодаря отношениям с актером Венсалом Касселем. Они поженились в 2018 году через два года после того, как объявили о своих отношениях. На этот момент девушке был всего 21 год.

В конце апреля 2019 года у пары родилась дочь, которую назвали Амазони. А в 2023 году, после пяти лет брака, Венсан Кассель расстался со своей супругой, которая моложе его на 30 лет.

