"Богиня на венесуэльской земле": бывшая жена Венсана Касселя снялась в бикини на отдыхе

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами

      "Богиня на венесуэльской земле": бывшая жена Венсана Касселя снялась в бикини на отдыхе

      Опубликовано:

      Тина Кунаки
      Тина Кунаки. Скриншот из видео: instagram.com/tinakunakey

      Французская модель и актриса Тина Кунаки опубликовала кадры в открытом купальнике, сделанные во время отдыха в Венесуэле. Фанаты восхитились красотой девушки, передает NUR.KZ.

      28-летняя манекенщица поделилась с фанатами фото и видео с отдыха на своей странице в Instagram, которая насчитывает 1,3 млн подписчиков.

      На одном из видео девушка позировала, сидя на массивном камне на фоне водопада. Она предстала в коричневом раздельном купальнике. При этом модель продемонстрировала плоский живот и рельефный пресс.

      Кроме того, звезда показала снимки с вертолета и в обнимку с маленькой обезьянкой.

      Подписчики восхитились красотой Тины и отметили поразительную природу Венесуэлы.

      "Тинаааа, твоя красота не от этого мира!", "О боже, богиня на венесуэльской земле!", "Потрясающе", "Ты на самом деле самая потрясающая женщина на планете. Без слов", "Это красиво и ты прекрасна", "Самая красивая в мире", - писали в комментариях.

      По информации на сайте IMDb, Тина Кунаки родилась 5 апреля 1997 года в регионе Тулуза во Франции в семье Робина и Нади Кунаки. Ее отец - тоголезского происхождения из Марокко, а мать из Сицилии.

      Детство девушка провела в Биаррице, который находится на Баскском побережье. У нее есть сестра и брат.

      Карьеру модели Тина начала в раннем возрасте. Агенты заметили ее на пляже и предложили устроить фотосессию с ее участием.

      Общественности Тина во многом известна благодаря отношениям с актером Венсалом Касселем. Они поженились в 2018 году через два года после того, как объявили о своих отношениях. На этот момент девушке был всего 21 год.

      В конце апреля 2019 года у пары родилась дочь, которую назвали Амазони. А в 2023 году, после пяти лет брака, Венсан Кассель расстался со своей супругой, которая моложе его на 30 лет.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.