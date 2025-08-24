10 самых красивых актрис 2025 года назвал портал IMDb

Крупнейшая в мире онлайн-база данных о кино, сериалах и телевидении IMDb опубликовала рейтинг самых красивых актрис этого года, передает NUR.KZ.

Первое место в рейтинге заняла австралийская актриса и продюсер фильмов 35-летняя Марго Робби.

Второе место получила 33-летняя звезда фильмов "Девиргент", "Мизантроп" и "Виноваты звезды" Шейлин Вудли.

Замыкает тройку лидеров рейтинга звезда китайских дорам, 33-летняя актриса модель, ведущая и танцовщица уйгурского происхождения Дилраба Дилмурат.

На четвертом месте южнокорейская и американская певица, актриса и бывшая участница группы Momoland Нэнси МакДони.

На пятом месте 35-летняя индийская фотомодель и актриса Крити Санон.

В список самых красивых звезд кино вошла также 28-летняя пакистанская актриса Хания Аамир.

На седьмом месте рейтинга 37-летняя актриса кубинского происхождения Ана де Армас. Она известна зрителям по ролям в таких фильмах, как «Парни со стволами» (2016) , «Каменные кулаки» (2016) и «Бегущий по лезвию 2049» (2017) .

На восьмом месте звезда "Гарри Поттера" - 35-летняя Эмма Уотсон.

На девятом месте известная своим скандальным расставанием с Джонни Деппом 39-летняя Эмбер Херд. Зрителям она известна по картинам "Ромовый дневник", "Аквамен", "Паранойя".

И замыкает список звезда турецких сериалов 31-летняя Ханде Эрчел. Зрителей Ханде покорила работой в сериалах "Любовь без слов", "Постучись в мою дверь" и других.

