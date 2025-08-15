Новая грудь и фигура к 18-летию: Дана Борисова подарила дочери пластику всего тела

49-летняя российская телеведущая Дана Борисова подарила дочери на совершеннолетие пластическую операцию - подтяжку груди и липоскульптурирование тела, передает NUR.KZ со ссылкой на "СтарХит".

Как сообщает издание, Полина ляжет под нож хирурга уже 22 августа. Девушка сама радостно сообщила об этом в соцсети, что вызвало неоднозначную реакцию пользователей.

Журнал связался с телеведущей и выяснил ее позицию. Как выяснилось, девушка давно просила пластическую операцию в качестве подарка на 18-летие.

Теледива поддержала дочь, хотя она не очень одобряет ее желание провести липоскульптурирование.

"Грудь у нее очень большая, слишком объемная, потеряла свою форму и не очень эстетично смотрится. Изменить бюст она очень хотела.

Что касается остального, не могу сказать, что поддерживаю на сто процентов. Наверное, это не самый лучший пример с моей стороны", - заявила Борисова, которая сама не раз прибегала к пластике.

Просьбу единственной дочери Дана решила выполнить. Чтобы провести липоскульптурирование, Полине нужно набрать 4-5 килограммов, чтобы появился жир на талии. Его будут убирать в ягодицы, рассказала Дана.

"Она мечтает о таком подарке, а я в состоянии его сделать, поэтому операция будет уже совсем скоро", - поделилась она.

Весной девушка сделала ринопластику, поэтому не боится пластических хирургов. Как добавила знаменитость, ее дочь считает дни до операции, к проведению которой никаких противопоказаний медиками не выявлено.

