Леди в черном и вороной скакун: Акбота Сейтмагамбет впечатлила новым образом

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет, экс-солистка "КешYOU" и звезда фильма "Честные мошенники", впечатлила читательскую аудиторию в соцсети новым образом, передает NUR.KZ.

Черный наряд - пиджак и длинная юбка с воланами, черная шляпа и черный скакун - Акбота вновь сумела удивить подписчиков в Instagram.

"Лошадь - украшение степи. Воплощение благородства. Так и человек с чистой душой - красив своей независимостью. Благородный конь чувствует своего хозяина сердцем", - отметила Акбота.

Фанаты экс-солистки "КешYOU" заявили, что ее новый образ получился очень эффектным.

"Акбота, с вашей красотой и благородством прекрасно сочетается этот красивый скакун", "Образ свободы и красоты", "Вау!", "Первая", "Акбота - сильная личность", "Прекрасно", - отмечено в комментариях под публикацией актрисы.

Напомним, Акбота Сейтмагамбет устроила фотосессию с далматинцами.

