      Провели подряд дней с нами

      60-летняя Алена Апина устроила фотосессию без штанов и восхитила фанатов фигурой

      Опубликовано:

      Алена Апина
      Алена Апина. Фото: instagram.com/neapina

      Советская и российская эстрадная певица Алена Апина поделилась в Instagram кадрами с откровенной фотосессии в одной футболке, передает NUR.KZ.

      60-летняя знаменитость снялась в белой длинной футболке с принтом. Ее образ дополнили легкая укладка, нюдовый, почти незаметный макияж и татуировка в виде рыбки Дори из мультфильма "В поисках Немо".

      Подписчики певицы, а их у нее больше 108 тыс., восхитились и фотографиями, и тем, как артистка выглядит.

      "Замечательные фото", "Какие стройные ножки", "Вау, что за шик!️ Алена как всегда ослепительна", "Сказать, что ты великолепна - это ничего не сказать", "Секси", - и десятки других комплиментов оставляют поклонники певицы под постом.

      По данным портала 24SMI, Алена Апина (настоящая фамилия Левочкина) - популярная российская эстрадная певица, поэтесса, композитор.

      Она родилась 23 августа 1964 года в городе Саратове в семье, не имевшей ничего общего с творчеством. Отец работал инженером, а мама - продавцом.

      Алена стала единственным ребенком в семье, поэтому мечты, труд и внимание родителей направлялись на нее.

      Несмотря на небольшой заработок, мама и папа купили для дочери пианино, когда той исполнилось четыре года. Тогда Алена впервые стала пробовать себя в роли певицы, устраивая концерты для родителей.

      Алена окончила Саратовское музыкальное училище и работала аккомпаниатором в местном клубе "Восток".

      Слава пришла к ней в 1987 году, когда она прошла отбор в музыкальную группу "Комбинация". Коллектив пришелся по душе советским слушателям, и группа гастролировала по разным городам страны.

      В 1991 году Алена ушла из коллектива и начала сольную карьеру. Дебютная работа - песня "Ксюша" - сразу же стала хитом.

      В 1992 году вышел первый сольный альбом в дискографии Апиной под названием "Улица любви". В пластинку вошла также песня группы "Комбинация" "Бухгалтер", автором слов которой является Алена.

      Второй альбом певицы, "Танцевать до утра", достиг большего успеха: все восемь композиций стали абсолютными хитами.

      Сейчас Апина продолжает карьеру певицы. В 2022 году вышли ее песни "Цыган" и "От земли до небес".

