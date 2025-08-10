Немецкая супермодель Хайди Клум снялась полностью обнаженной

Известная на весь мир супермодель Хайди Клум опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой она позирует полостью обнаженной, передает NUR.KZ.

Телеведущая и актриса Хайди Клум снялась обнаженной для одного из модных журналов. На фото Хайди представили лежащей полностью обнаженной на фоне деревьев и моря.

Публикация модели собрала большое количество "лайков" от подписчиков. К слову, сейчас их больше 12,5 млн.

По информации сайта IMDb, Хайди Клум родилась 1 июня 1973 года в Бергиш-Гладбахе, небольшом городе недалеко от Кельна, Германия.

Ее карьера топ-модели и звезды купальников началась почти случайно: она отправила свои фотографии на конкурс моделей, организованный одним молодежным журналом, а затем выиграла его.

Вскоре после этого она подписала контракт с немецким модельным агентством. После нескольких лет успешной работы в Европе она отправилась в США.

Там она продолжила карьеру модели, и добилась еще большего успеха, завершившегося сотрудничеством с Victoria's Secret.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.