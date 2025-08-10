Немецкая супермодель Хайди Клум снялась полностью обнаженной
Опубликовано:
Известная на весь мир супермодель Хайди Клум опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой она позирует полостью обнаженной, передает NUR.KZ.
Телеведущая и актриса Хайди Клум снялась обнаженной для одного из модных журналов. На фото Хайди представили лежащей полностью обнаженной на фоне деревьев и моря.
Публикация модели собрала большое количество "лайков" от подписчиков. К слову, сейчас их больше 12,5 млн.
По информации сайта IMDb, Хайди Клум родилась 1 июня 1973 года в Бергиш-Гладбахе, небольшом городе недалеко от Кельна, Германия.
Ее карьера топ-модели и звезды купальников началась почти случайно: она отправила свои фотографии на конкурс моделей, организованный одним молодежным журналом, а затем выиграла его.
Вскоре после этого она подписала контракт с немецким модельным агентством. После нескольких лет успешной работы в Европе она отправилась в США.
Там она продолжила карьеру модели, и добилась еще большего успеха, завершившегося сотрудничеством с Victoria's Secret.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2273310-nemeckaya-supermodel-haydi-klum-snyalas-polnostyu-obnazhennoy/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах