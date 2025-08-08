"Богиня": Ирина Шейк в нижнем белье украсила обложку Vogue

Топ-модель российского происхождения Ирина Шейк украсила обложку бразильского Vogue. Снимками Шейк поделилась в своем Instagram, передает NUR.KZ.

39-летняя манекенщица опубликовала несколько кадров из фотосессии для журнала.

"Эта обложка Vogue Brasil так особенна для меня — снята на следующий день после карнавала. Незабываемое путешествие, незабываемый опыт в моей жизни. Спасибо", - подписала Шейк публикацию.

На снимках модель предстала в молочном корсетном лифе с конусами, поясом и белье в тон, для второго фото поверх корсета манекенщика надела черную прозрачную рубашку. Образы дополнила черная объемная прическа и макияж в классическом стиле с яркими стрелками и красной помадой.

Меньше чем за сутки публикация собрала больше 100 тыс. отметок "Нравится" и сотни восторженных комментариев.

"Шикарная", "Богиня!", "Гордость России", "Это великолепно так, что нет слов", "Какая же красивая", - пишут комментаторы под постом.

Отметим, по информации на сайте IMDb, Ирина Шейк (Шайхлисламова Ирина Валерьевна) родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске (Челябинская область России).

Международное признание Шейк получила в 2007 году, когда стала эксклюзивным лицом нижнего белья Intimissimi.

Она также снималась для журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue и стала первой русской моделью, украсившей его обложку в 2011 году.

Сейчас Шейк продолжает модельную карьеру и воспитывает дочь Лею от актера Брэдли Купера.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.