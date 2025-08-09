Бывшая "Мисс Вселенная" Оксана Федорова похвасталась фигурой в купальнике
Российская телеведущая, обладательница титула "Мисс Вселенная" Оксана Федорова поделилась в Instagram фото в купальнике и рассказала, как поддерживает фигуру, передает NUR.KZ.
Как поделилась 47-летняя знаменитость, он сейчас практикует лечебное голодание, которое помогает ей оставаться здоровой и худой. Но делает она под присмотром специалистов в оздоровительном центре.
Помимо ограничений в питании, бывшая королева красоты занимается скандинавской ходьбой, фитнесом и регулярно посещают экскурсии.
"Самочувствие прекрасное! А главное, с каждым днем чувствуешь себя все более обновленной и молодой", — написала Федорова.
Некоторые подписчики восхитились упорством телеведущей, другие де посоветовали не истязать себя ради стандартов красоты.
По информации "Вокруг ТВ", Оксана Федорова родилась 17 декабря 1977 года в Пскове. Ее отец ушел из семьи, когда она была еще совсем маленькой, и Оксану воспитывала мать, врач по профессии.
Выбирая будущую профессию, Оксана решила пойти по стопам прадеда, работавшего в послевоенные годы начальником псковской милиции. Она поступила в школу милиции, которую в 1997 году окончила с золотой медалью.
После поступила на факультет руководителей горрайорганов внутренних дел Университета МВД. Именно там она решила попытать счастье и поучаствовать в конкурсе красоты "Мисс Санкт-Петербург -1999". Победа в этом конкурсе круто изменила жизнь Оксаны.
Затем приняла участие в конкурсе "Мисс Россия - 2001", который также выиграла, а в 2002 году получила престижный титул "Мисс Вселенная - 2002", но отказалась от титула из-за работы в органах.
Тем не менее судьба привела ее на телевидение - после службы в рядах МВД и работы в университете Оксана стала ведущей детского шоу "Спокойной ночи, малыши".
