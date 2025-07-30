"Барби отдыхает": звезда Comedy Woman прогулялась по городу в экстремальном мини
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Российская актриса комедийного жанра, певица и телеведущая Надежда Сысоева, звезда Comedy Woman, покрасовалась в экстремальном мини и похвасталась длинными ногами, передает NUR.KZ.
Кадры, на которых Надя Сысоева предстала в светлом летнем мини-платье с глубоким декольте, появились в ее блоге в Instagram.
В таком смелом аутфите 41-летняя звезда Comedy Woman прогулялась по городу, демонстрируя длинные и стройные ноги, а также пышную грудь. Наряд блондинка дополнила белой сумочкой и светлой обувью. Она также надела солнцезащитные очки.
Волосы актриса распустила и уложила мягкими локонами, добавив образу летней легкости.
"Какая красивая милая девочка", "Барби отдыхает", "Куколка", "Лучезарная улыбка на стройных длинных ножках", "Милота", "Ай, Наденька прелестная", - восхитились в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2270520-barbi-otdyhaet-zvezda-comedy-woman-progulyalas-po-gorodu-v-ekstremalnom-mini/
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