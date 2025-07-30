"Барби отдыхает": звезда Comedy Woman прогулялась по городу в экстремальном мини

Российская актриса комедийного жанра, певица и телеведущая Надежда Сысоева, звезда Comedy Woman, покрасовалась в экстремальном мини и похвасталась длинными ногами, передает NUR.KZ.

Кадры, на которых Надя Сысоева предстала в светлом летнем мини-платье с глубоким декольте, появились в ее блоге в Instagram.

В таком смелом аутфите 41-летняя звезда Comedy Woman прогулялась по городу, демонстрируя длинные и стройные ноги, а также пышную грудь. Наряд блондинка дополнила белой сумочкой и светлой обувью. Она также надела солнцезащитные очки.

Волосы актриса распустила и уложила мягкими локонами, добавив образу летней легкости.

"Какая красивая милая девочка", "Барби отдыхает", "Куколка", "Лучезарная улыбка на стройных длинных ножках", "Милота", "Ай, Наденька прелестная", - восхитились в соцсети.

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