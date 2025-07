57-летняя Селин Дион выложила фото в купальнике

Известная канадская певица Селин Дион опубликовала в Сети откровенный снимок - в своем профиле в Instagram артистка выложила фото в купальнике, передает NUR.KZ.

Как написала 57-летняя исполнительница, снимки сделал известный фотограф Жан-Франсуа Перро.

Селин сфотографировалась в бассейне на крыше высотного здания. Знаменитость позировала в черном купальнике, повернувшись при этом к камере спиной. Внешний вид Дион дополнили круглые серьги и массивный браслет.

"Королева", "Любовь", "Это самая прекрасная леди на Земле", "Какая шикарная работа. Браво", "Выглядишь чудесно", - писали поклонники.

По информации IMDb, Селин родилась в 1968 году в Квебеке. Она является младшей из 14 детей. В раннем детстве она вместе со своими братьями и сестрами пела в небольшом клубе, принадлежавшем ее родителям.

Уже в 12 лет написала песню на родном французском языке и отправила ее в звукозаписывающую компанию, где она привлекла внимание менеджера Рене Анжелила. Он настолько поверил в юную певицу, что заложил дом, чтобы профинансировать ее первый альбом.

Селин ворвалась на американскую сцену, когда записала тематическую песню к диснеевскому хиту "Красавица и чудовище" в 1991 году. А в 1997 году весь мир услышал песню "My Heart Will Go On", написанную для оскароносного шедевра Джеймса Кэмерона "Титаник".

