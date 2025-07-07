"Вот это ножки": звезда Comedy Woman показала себя в откровенном боди

Российская актриса комедийного жанра, певица и телеведущая Надежда Сысоева впервые за долгое время поделилась откровенными фото, передает NUR.KZ.

40-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman продемонстрировала фигуру в боди. Снимки она опубликовала в своем Instagram.

"Мне потребовался год, чтобы согласиться на эту фотосессию. (...) Спасибо всем, кто был рядом и вовремя напоминал - какая я красотка", - написала в описании к посту Надежда.

Фото сделаны в черно-белом стиле. Боди, в котором предстала актриса, было оформлено глубоким декольте и высокими вырезами. Это подчеркивало грудь и бедра Сысоевой. Свой образ знаменитость дополнила кроссовками и уложила волосы в легкие локоны.

"Куколка", "Как всегда бесподобно", "Надя, сделай хотя бы вид, что ты стареешь", "Уже 10 лет прошло с Comedy Woman, ничего не изменилось. Ты прекрасна и молода", "Какая красивая съемка", "Вот это ножки", - хвалят актрису в комментариях.

Добавим, по данным сайта vokrug.tv, Надежда Сысоева с детства принимала участие в импровизированных школьных постановках, а в 2002 году вошла в состав команды КВН "Территория Игры", которая выступала за ее родной город Красноярск.

После неудачного выхода в рамках проекта "Мисс Красноярск" Сысоева отправилась в Москву и стала участницей юмористического проекта Comedy Woman.

Как актриса дебютировала в фильме "Самый лучший фильм 3-Дэ" в 2011 году, затем появилась в "Универ. Новая общага" и "Бармен". В последующие годы ее фильмография пополнилась такими картинами, как "Чума!", где ей досталась главная роль, "Дракулов", "Снегурочка против всех", "Хочу замуж" и др.

Кроме того, Надежда Сысоева выпустила несколько песен под псевдонимом "Надюля" и даже записала к ним видеоклипы. Также она снялась в видеоклипе Иды Галич вместе с Анной Седоковой.

Вела передачу "Модная полиция" на СТС и "Руссо Экспрессо" на канале "Пятница!". Побывала гостьей на съемках таких передач, как "Студия СОЮЗ", "Где логика?", в 2024 году приняла участие в реалити-шоу "Выжить в Дубае. Возвращение".

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