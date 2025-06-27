Анна Винтур покинет руководящую должность в журнале Vogue почти 40 лет спустя

После почти 40 лет работы главным редактором американского журнала Vogue, знаменитая Анна Винтур объявила об уходе в отставку, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По данным издания, накануне Винтур сообщила эту новость сотрудникам. Хотя она уйдет с главной должности в издании, она не покинет Vogue полностью, а сократит часть обязанностей. По данным Vogue, она останется глобальным редакционным директором Vogue.

Новая должность, которая заменит ее на вершине легендарного американского модного журнала, будет называться "руководитель редакционного контента".

"В качестве главного редактора Vogue она переосмыслила издание, превратив все более неавантюрное название в мощный инструмент, способный задавать и разрушать как тенденции, так и дизайнеров.

Хотя журналы не следует оценивать только по обложкам, обложки Винтур свидетельствовали о том, что она не боялась выставлять напоказ менее известных личностей и избегать норм высококлассных модных изданий", - пишет издание.

Отмечается, что ее первый выпуск, опубликованный в ноябре 1988 года, был представлен израильской моделью Микаэлой Берку в паре потертых джинсов - это был первый случай, когда джинсы появились на обложке журнала.

Это задало тон сотням последующих выпусков, и Винтур продолжила принимать бесчисленные редакционные решения, которые ее предшественники посчитали бы немыслимыми. Также она стала первым редактором женского журнала, который нарушил традицию и поставил на обложку журнала мужчину. Тогда им стал актер Ричард Гир.

По данным РБК, до того как Винтур возглавила Vogue в США, она была главным редактором британского Vogue с 1985 по 1987 год, также работала в журналах Harper’s Bazaar, Viva, Savvy и New York.

В 1995 году Винтур стала сопредседателем Met Gala - благотворительного бала Института костюма метрополитен-музея в Нью-Йорке, где ежегодно собираются звезды. Винтур удостоена ряда престижных наград: она является дамой-командором ордена Британской империи, офицером этого же ордена, кавалером ордена Кавалеров Почета.

В январе 2025 года, незадолго до своего ухода, экс-президент США Джо Байден вручил Винтур президентскую медаль Свободы за вклад в развитие культуры, журналистики и модной индустрии.

Винтур считается прототипом главной героини "Дьявол носит Prada" Миранды Пристли, которую сыграла Мэрил Стрип. О работе журналистки в Vogue был снят фильм "Сентябрьский номер".