Живущая на Бали Асель Садвакасова очаровала фото без макияжа и фильтров
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Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, звезда фильмов "Келинка тоже человек", "Замуж в 30", показала "честные фото" без макияжа и фильтров, передает NUR.KZ.
"Моя жизнь на любимом острове", - написала Асель.
В карусели можно увидеть ряд фото с острова, на которых актриса запечатлелась во время спорта, йоги, прогулки у океана, показала себя без фильтров и макияжа.
"Аселек, ты с каждым годом становишься все прекраснее и женственнее", "Естественная красота, с мимическими морщинками, и она это не скрывает под фильтром, люблю вас за это, вы мой пример", "Как же я хочу туда попасть", "Естественная красота всегда в тренде", "Красотка, женская энергия чувствуется на расстоянии", - высказались в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2258826-zhivushchaya-na-bali-asel-sadvakasova-ocharovala-foto-bez-makiyazha-i-filtrov/
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