Живущая на Бали Асель Садвакасова очаровала фото без макияжа и фильтров

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, звезда фильмов "Келинка тоже человек", "Замуж в 30", показала "честные фото" без макияжа и фильтров, передает NUR.KZ.

"Моя жизнь на любимом острове", - написала Асель.

В карусели можно увидеть ряд фото с острова, на которых актриса запечатлелась во время спорта, йоги, прогулки у океана, показала себя без фильтров и макияжа.

"Аселек, ты с каждым годом становишься все прекраснее и женственнее", "Естественная красота, с мимическими морщинками, и она это не скрывает под фильтром, люблю вас за это, вы мой пример", "Как же я хочу туда попасть", "Естественная красота всегда в тренде", "Красотка, женская энергия чувствуется на расстоянии", - высказались в соцсети.