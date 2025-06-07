Бывший "ангел" Victoria's Secret показала пресс на фото в бюстгальтере

Бывший "ангел" Victoria's Secret, топ-модель Эльза Хоск похвасталась фигурой, показав подтянутый живот на фото в откровенном образе, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Эльзы. 36-летняя топ-модель позировала на улице в белых штанах с контрастным черным поясом и белом бюстгальтере, что обращает внимание на пресс модели. Поверх звезда надела черный оверсайз-пиджак с двойным воротником.

В комментариях пользователи Сети восхищаются формами и образом Хоск, оставляя эмодзи сердечек и огоньков.

По информации models.com, Хоск родилась в Стокгольме в семье Пола и Марьи Хоск. С 2015 года сотрудничала с Victoria's Secret, попав в число "ангелов" компании.

На официальном сайте модели говорится, что с раннего детства она увлечена модой и дизайном. В 12 лет ей подарили швейную машинку, и она начала повторять образы из модных журналов.

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