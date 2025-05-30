"Фигура мечты": Валя Карнавал появилась в смелом образе

Российский блогер и певица Валя Карнавал появилась в чувственном образе. Фото она разместила на своей страничке в Instagram и вызвала обсуждение фанатов, передает NUR.KZ.

На фото 23-летняя Валя запечатлелась в корсете с воланами и лифе. Певица анонсировала новый трек.

"Сегодня в 00:00 "Ты первый кто", - написала Валя.

Фанаты отметили, что с нетерпением будут ждать выхода трека, а также оценили ее чувственный и смелый образ.

"Уже такой зрелый вокал. Видно, что вы растете как артист", "Великолепна", "Прелестная девушка", "Очень жду. Сниппет уже до дыр заслушала", "Ну нереально милая девушка", "Ура! Дождались", "Красотка", "Фигура мечты, идеальны вес", "Нереальная", "Невероятная девушка", - написали восхищенные комментаторы в Сети.