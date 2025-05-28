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Иранская модель запечатлелась в Каннах в изысканном платье с высоким разрезом

Опубликовано:

Махлага Джабери
Махлага Джабери. Фото: instagram.com/mahlaghajaberi

Проживающая в США 35-летняя иранская модель и актриса Махлага Джабери разместила фото, снятые в Каннах. Поклонники остались в восторге от ее образа, передает NUR.KZ.

Новые снимки Махлага разместила в Instagram.

"Обожаю эти снимки моего любимого фотографа в Каннах Джой Строц. Спасибо за все, что вы сделали для меня за последние несколько лет. Всегда приятно работать с вами. Вы заставляете каждую съемку чувствовать себя непринужденной и полной позитива", - написала Махлага.

В ответ фотограф ответила, что работать с иранской актрисой - большая честь, поскольку она всегда будет для нее особенной моделью.

На фото Махлага запечатлелась в роскошном черном платье с высоким разрезом. Пользователи соцсети остались без ума от ее образа и поспешили выразить свое восхищение в комментариях.

"Так прекрасна", "Обожаю", "Абсолютно великолепна", "Мне очень нравится ваше платье и ваш образ", "Как элегантно", - отметили подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2249724-iranskaya-model-zapechatlelas-v-kannah-v-roskoshnom-plate-s-vysokim-razrezom/