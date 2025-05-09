54-летняя Клаудия Шиффер устроила жаркую фотосессию для рекламы

Супермодель Клаудия Шиффер снялась в рекламной кампании летней коллекции бренда Chloe - кадры опубликованы в Instagram-аккаунте компании, передает NUR.KZ.

На одном из фото Шиффер снялась в белой сорочке и белых трусиках, лежа на диване. Также Chloe показал видео, где 54-летняя модель предстала перед камерой топлес в белых джинсах с коричневой соломенной сумкой на плечо и прикрывала грудь руками.

"О боже мой, о боже мой, как прекрасно", "Отличная реклама", "Это фото сделало мой день", "Красивая коллаборация", "Завораживает", - писали фанаты.

По информации 24 СМИ, Клаудия Шиффер родилась 25 августа 1970 года в Райнберге, зажиточном пригороде Дюссельдорфа. Ее отец Хайнц - юрист, мама Гудрун -домохозяйка. Кроме Клаудии, в семье росли сыновья Штефан и Андреас и дочь Анна-Каролина. Шиффер жили замкнуто, глава семьи воспитывал детей в строгости.

В она 15 лет выиграла городскую олимпиаду по физике, что давало право без экзаменов поступить в Мюнхенский университет.

Начало стремительной карьере модели положила встреча в 1987 году в ночном клубе с директором агентства Metropolitan Models.

В 1988-м фото Клаудии уже красовалось на обложке журнала Elle. Знаковым на старте карьеры стало сотрудничество с Revlon.

В 1990 она подписала контракт с Chanel на показ осенне-зимней коллекции. А Карл Лагерфельд, чьей музой стала Шиффер, называл ее новой Брижит Бордо.

В середине 90-х Шиффер попала в Книгу рекордов Гиннесса как чемпион по количеству публикаций на обложках. К 2015 году это число перевалило за тысячу.