54-летняя Клаудия Шиффер устроила жаркую фотосессию для рекламы
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Супермодель Клаудия Шиффер снялась в рекламной кампании летней коллекции бренда Chloe - кадры опубликованы в Instagram-аккаунте компании, передает NUR.KZ.
На одном из фото Шиффер снялась в белой сорочке и белых трусиках, лежа на диване. Также Chloe показал видео, где 54-летняя модель предстала перед камерой топлес в белых джинсах с коричневой соломенной сумкой на плечо и прикрывала грудь руками.
"О боже мой, о боже мой, как прекрасно", "Отличная реклама", "Это фото сделало мой день", "Красивая коллаборация", "Завораживает", - писали фанаты.
По информации 24 СМИ, Клаудия Шиффер родилась 25 августа 1970 года в Райнберге, зажиточном пригороде Дюссельдорфа. Ее отец Хайнц - юрист, мама Гудрун -домохозяйка. Кроме Клаудии, в семье росли сыновья Штефан и Андреас и дочь Анна-Каролина. Шиффер жили замкнуто, глава семьи воспитывал детей в строгости.
В она 15 лет выиграла городскую олимпиаду по физике, что давало право без экзаменов поступить в Мюнхенский университет.
Начало стремительной карьере модели положила встреча в 1987 году в ночном клубе с директором агентства Metropolitan Models.
В 1988-м фото Клаудии уже красовалось на обложке журнала Elle. Знаковым на старте карьеры стало сотрудничество с Revlon.
В 1990 она подписала контракт с Chanel на показ осенне-зимней коллекции. А Карл Лагерфельд, чьей музой стала Шиффер, называл ее новой Брижит Бордо.
В середине 90-х Шиффер попала в Книгу рекордов Гиннесса как чемпион по количеству публикаций на обложках. К 2015 году это число перевалило за тысячу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2242965-54-letnyaya-klaudiya-shiffer-ustroila-zharkuyu-fotosessiyu-dlya-reklamy/