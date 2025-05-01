Экс-возлюбленная Канье Уэста в мужских трусах обнажила грудь перед камерой

Американская актриса и модель Джулия Фокс снялась для издания Document Journal - экс-возлюбленная Канье Уэста позировала перед камерой в откровенном наряде, передает NUR.KZ.

Кадрами модель поделилась в своем профиле в Instagram.

35-летняя манекенщица позировала в кроп-топе, который она стянула с груди, обнажив ее. Также Фокс надела мужские трусы с заниженной талией. Снимок было решено сделать черно-белым.

Джулия Фокс. Фото: instagram.com/juliafox

"Боже, как я ее люблю!", "Красота может быть пугающей", " Это самая сексуальная женщина на Земле, клянусь", "Забавная", - писали фанаты.

Как пишет издание Lenta.ru, Джулия Фокс – американская актриса и модель, известная своими эпатажными образами и макияжем.

В школьные годы она была продавщицей в обувном, после чего устроилась в магазин мороженого, работала в кондитерской. Позже стала позировать для художников и фотографов, а в 2014-м стала "самой горячей музой Нью-Йорка" по версии журнала Elle.

В 2015 и 2016 годах Фокс опубликовала две книги со своими откровенными фотографиями. Через год она представила выставку "Покойся с миром, Джулия Фокс" – девушка утверждала, что все представленные там работы были написаны ее кровью.

В 2019 году она дебютировала в кино, сыграв любовницу героя Адама Сэндлера в фильме "Неограненные алмазы". После этого Фокс исполнила роли в сериалах "Действие во имя дела", "День за днем" и в фильме "Приватный чат". В 2020 году на экраны вышла картина Стивена Содерберга "Без резких движений" с участием Джулии Фокс.

Фокс обрела популярность после непродолжительного романа с рэпером Канье Уэстом в 2022 году.

Через шесть недель после начала отношений пара сообщила о расставании. Позже актриса заявила, что этот роман негативно повлиял на ее карьеру.