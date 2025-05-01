Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Экс-возлюбленная Канье Уэста в мужских трусах обнажила грудь перед камерой

Опубликовано:

Джулия Фокс
Джулия Фокс. Фото: Lionel Hahn/Getty Images

Американская актриса и модель Джулия Фокс снялась для издания Document Journal - экс-возлюбленная Канье Уэста позировала перед камерой в откровенном наряде, передает NUR.KZ.

Кадрами модель поделилась в своем профиле в Instagram.

35-летняя манекенщица позировала в кроп-топе, который она стянула с груди, обнажив ее. Также Фокс надела мужские трусы с заниженной талией. Снимок было решено сделать черно-белым.

Джулия Фокс
Джулия Фокс. Фото: instagram.com/juliafox

"Боже, как я ее люблю!", "Красота может быть пугающей", " Это самая сексуальная женщина на Земле, клянусь", "Забавная", - писали фанаты.

Как пишет издание Lenta.ru, Джулия Фокс – американская актриса и модель, известная своими эпатажными образами и макияжем.

В школьные годы она была продавщицей в обувном, после чего устроилась в магазин мороженого, работала в кондитерской. Позже стала позировать для художников и фотографов, а в 2014-м стала "самой горячей музой Нью-Йорка" по версии журнала Elle.

В 2015 и 2016 годах Фокс опубликовала две книги со своими откровенными фотографиями. Через год она представила выставку "Покойся с миром, Джулия Фокс" – девушка утверждала, что все представленные там работы были написаны ее кровью.

В 2019 году она дебютировала в кино, сыграв любовницу героя Адама Сэндлера в фильме "Неограненные алмазы". После этого Фокс исполнила роли в сериалах "Действие во имя дела", "День за днем" и в фильме "Приватный чат". В 2020 году на экраны вышла картина Стивена Содерберга "Без резких движений" с участием Джулии Фокс.

Фокс обрела популярность после непродолжительного романа с рэпером Канье Уэстом в 2022 году.

Через шесть недель после начала отношений пара сообщила о расставании. Позже актриса заявила, что этот роман негативно повлиял на ее карьеру.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2240640-eks-vozlyublennaya-kane-uesta-v-muzhskih-trusah-obnazhila-grud-pered-kameroy/