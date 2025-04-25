"Казахская Моника Беллуччи": Айгерим Калаубаева появилась в изящном образе
Опубликовано:
Казахстанская исполнительница Айгерим Калаубаева появилась в элегантном образе. Ее наряд и стройная фигура вызвали восхищение фанатов в соцсети, передает NUR.KZ.
Айгерим появилась на новых фото в бежевом платье в черный горошек с открытыми плечами, а также шляпе в тон к нему.
Черный чокер на шее и прозрачные перчатки дополнили ее образ. Для образа певица выбрала неброский макияж с акцентом на глаза. Фанаты и коллеги оценили ее фигуру и наряд.
"Красавица", "По-особенному прекрасна", "Отличная певица, и вкус у нее отменный", "Прекрасная леди", "Моя любовь", "Казахская Моника Беллуччи", "Бомба", "Огонь", "И сама, и ее песни превосходны", - высказали ей свое восхищение комментаторы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2239347-kazahskaya-monika-belluchchi-aygerim-kalaubaeva-poyavilas-v-izyashchnom-obraze/