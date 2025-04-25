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"Казахская Моника Беллуччи": Айгерим Калаубаева появилась в изящном образе

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Айгерим Калаубаева
Айгерим Калаубаева. Фото: instagram.com/aikerim_kalaubaeva_official

Казахстанская исполнительница Айгерим Калаубаева появилась в элегантном образе. Ее наряд и стройная фигура вызвали восхищение фанатов в соцсети, передает NUR.KZ.

Айгерим появилась на новых фото в бежевом платье в черный горошек с открытыми плечами, а также шляпе в тон к нему.

Черный чокер на шее и прозрачные перчатки дополнили ее образ. Для образа певица выбрала неброский макияж с акцентом на глаза. Фанаты и коллеги оценили ее фигуру и наряд.

"Красавица", "По-особенному прекрасна", "Отличная певица, и вкус у нее отменный", "Прекрасная леди", "Моя любовь", "Казахская Моника Беллуччи", "Бомба", "Огонь", "И сама, и ее песни превосходны", - высказали ей свое восхищение комментаторы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2239347-kazahskaya-monika-belluchchi-aygerim-kalaubaeva-poyavilas-v-izyashchnom-obraze/