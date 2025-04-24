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Турецкая певица Зейнеп Бастык впечатлила фанатов фото в пляжном наряде

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Зейнеп Бастык
Зейнеп Бастык. Фото: instagram.com/zeynepbastik

31-летняя популярная турецкая исполнительница Зейнеп Бастык поделилась фото в пляжном наряде. Она призналась, что скучает по жарким летним дням, передает NUR.KZ.

Фото, снятые у бассейна, появились в Instagram-аккаунте знаменитости. На Зейнеп шахматное прозрачное платье, под которым можно увидеть синий купальник. Певица собрала волосы в пучок и украсила их ярким цветком. Артистка призналась, что скучает по лету.

"Вспоминаем летние дни в ожидании летних дней", - отметила она.

За короткое время публикация набрала свыше 30 тысяч "лайков". Отметим, что у Зейнеп больше двух миллионов подписчиков в этой социальной сети.

"Красивые ноги", "Наш цветочек", "Я обожаю", "Если скоро летний сезон, то нужна любимая песня от Зейнеп Бастык", "Мы любим вас", - пишут ей под фото.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2238993-tureckaya-pevica-zeynep-bastyk-vpechatlila-fanatov-foto-v-plyazhnom-naryade/